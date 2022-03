QUENTIN HALYS REMPORTE LA 4ÈME ÉDITION DU PLAY IN CHALLENGER !



Quel retour­ne­ment de situa­tion ! Mené 1 set et un break, @QuentinHalys a su se faire violence pour revenir dans le match et s’imposer au bout de 2h30, dans une ambiance survoltée : quelle finale ! pic.twitter.com/twMMDlNC13