Quatre mois après son reten­tis­sant Roland Garros où il s’est his­sé jus­qu’en hui­tièmes de finale après avoir éli­mi­né Stan Wawrinka et bous­cu­lé Dominic Thiem, Hugo Gaston (166e) n’y arrive plus. Depuis cet incroyable match face à l’Autrichien, le Tricolore n’a rem­por­té qu’une seule petite ren­contre (après aban­don) sur six dis­pu­tées dont la der­nière ce mar­di sur le Challenger de Quimper 2 où il a subi la loi du 138e mon­dial Federico Gaio (6–7(5), 4–6). Déjà bat­tu par Grégoire Barrere la semaine pas­sée sur ce même tour­noi, le Toulousain de 20 ans a éga­le­ment été éli­mi­né dès le pre­mier tour des qua­li­fi­ca­tions pour l’Open d’Australie le 11 jan­vier der­nier. Trois défaites en autant de matchs en 2021 pour Gaston qui va devoir rapi­de­ment s’employer pour mettre fin à cette spi­rale négative.