Nos confrères de L’Equipe ont bien fait de proposer ce jour un portrait d’Arthur Rinderknech, vainqueur de deux challengers dernièrement et qui présente une progression au classement ATP assez bluffante (il est passé de la 1000ème place à la 160ème). Formé en université américaine, le Tricolore a de grandes ambitions comme l’évoque son entraîneur Sébastien Villette : « Les objectifs sont beaucoup plus élevés que de gagner en Challenger, on ne se donne pas de limites. »

Plus en avant de cette déclaration, le coach d’Arthur évoque aussi le caractère de feu de son poulain : « C’est un puncheur, il s’appuie sur son service et son coup droit, son point fort. Il aime aller chercher les points de manière offensive mais est aussi très fort sur sa ligne. Je pense même qu’il va être meilleur sur terre que sur dur. J’ai hâte de voir. »