L’Open de Rennes est devenu le « chal­lenger » à suivre car chaque année il nous offre des surprises de très haut‐niveau. Pour cette édition qui débute lundi, le plateau est assez dingue avec un premier tour entre Gilles Simon et Dominic Thiem, rien que ça !

💥LE TABLEAU FINAL💥



🔥Voici le tableau final avec de belles affiches dont un SIMON‐THIEM excep­tionnel 🤩

September 10, 2022

L’an dernier le public breton avait répondu présent notam­ment pour acclamer un certain Andy Murray.

🔥ANNONCE DU PLATEAU SPORTIF🔥



La liste des 21 premiers joueurs a été révélée ce soir en direct sur TVR ! 🔥 Gasquet, Simon, Paire, Vesely, Humbert ou encore Gaston seront présents au Liberté pour tenter de remporter la 16e édition ! 🎾🏆 pic.twitter.com/DLEXvbB2I3 — Open Blot Rennes (@OpenBlotRennes) August 22, 2022

Cette année, il sera encore là pour encou­rager les stars trico­lores et tenter aussi de soutenir le mieux possible un certain Benoit Paire.