The future is NOW in Switzerland. 💪



Dominic Stricker enters 🇨🇭 #ATPChallenger history

18y 2m 🏆 Federer (Brest 1999)

18y 4m 🏆 Wawrinka (San Benedetto 2003)

18y 4m 🏆 Wawrinka (Geneva 2003)

18y 7m 🏆 Stricker (Lugano 2021) pic.twitter.com/7IN57Qv9lz