Visiblement le format Challenger est apprécié en France puisque trois nouvelles épreuves sont inscrites au calendrier de la FFT. Troyes (ATP 50 du 29 juin au 5 juillet, terre battue), Toulouse (ATP 80, 6 au 12 juillet, terre battue) et Roanne (ATP 100, 9 au 15 novembre, dur indoor). On peut donc insister sur un point, celui du tournoi de Roanne qui se situe en Rhône-Alpes. En effet, il fut un temps où cette région n’avait plus de grandes compétitions de tennis, aujourd’hui, elle va donc offrir deux Challengers hommes (Lyon, Roanne), un ATP 250 avec l’Open Parc et un WTA dont la première édition débute bientôt, une telle densité en Europe existe peut-être pas.