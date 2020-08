Revenir à la compétition après une période aussi longue d’inactivité n’est pas simple. Stan Wawrinka l’a constaté hier sur le court central à Prague. Il a du batailler trois manches pour venir à bout d’un joueur russe classé 178ème mondial.

A la suite de cette victoire, le Suisse a livré une analyse très clair de sa performance. Pour lui tout cela n’est pas vraiment surprenant : « Cela s’est passé comme prévu après six mois sans match. Je suis ici pour retrouver des repères, voir où j’en suis. Il y a encore beaucoup de travail que je dois accomplir, mais le plus important est d’avoir gagné. Je suis bien sur encore loin du niveau que je veux atteindre. C’est justement la raison pour laquelle je suis ici, pour jouer le plus de matches possible et travailler dur en coulisses. C’est un processus à long terme, je sais que cela va prendre du temps pour revenir au top, encore plus après autant de mois sans compétition. »

Au prochain tour, le Suisse sera opposé à l’Allemand Oscar Otte, 217ème.