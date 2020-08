Vainqueur du challenger de Prague, Stan Wawrinka a réussi son pari.

Il sera 15ème au classement ATP ce lundi.

Le Suisse est forcément heureux de ce retour à la compétition : « Je suis forcément très content, je pense que lors de la finale j’ai joué mon meilleur match de la semaine d’autant que mon adversaire était coriace. La grande satisfaction est que la concentration était toujours là. J’ai pu bien servir aussi, je suis vraiment heureux d’avoir remporté le trophée, c’est un bon départ. C’était très agréable de revenir et de rejouer et surtout de ne pas connaitre la défaite. Je sais que je ne suis toujours pas à mon meilleur niveau, c’est aussi pour ça que je suis venu ici dans le but de continuer à progresser et parfaire ma préparation pour la suite de la saison. »

On rappelle que Stan Wawrinka rejoue cette semaine à Prague et qu’il sera encore la tête de série numéro 1 du tournoi où figure aussi Pierre-Hugues Herbert.