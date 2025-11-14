Deux poids, deux mesures si l’on peut dire.

Hier, Lorenzo Musetti qui remplit tous les critères du « bon italien » a déclaré forfait pour la phase finale de la Coupe Davis qui débute le 18 Novembre à Bologne.

Musetti : « Vista la mia condi­zione fisica ho parlato di comune accordo con Filippo Volandri e abbiamo deciso che, data anche la mia situa­zione fuori dal campo, per quest’anno non giocherò la Coppa Davis. C’è molto ramma­rico e molto dispia­cere » https://t.co/G5J8pHVxCf — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) November 13, 2025

Et si l’ab­sence de Sinner avait déclenché une tempête média­tique, personne ne s’est pour l’ins­tant permis de remettre en cause le choix de Lorenzo alors même que par ce forfait l’équipe italienne est encore plus amoindrie.

Ce qui devait être une fête pour le tennis italien peut se trans­former en « cauchemar ».

On rappelle que l’Italie est double tenante du titre et qu’elle affronte au premier tour l’Autriche.