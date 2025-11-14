AccueilCoupe DavisA l'inverse du forfait de Sinner, celui de Musetti le bon "italien"...
Coupe Davis

A l’in­verse du forfait de Sinner, celui de Musetti le bon « italien » n’en­flamme par les médias trans­al­pins, cher­chez l’erreur !

Deux poids, deux mesures si l’on peut dire. 

Hier, Lorenzo Musetti qui remplit tous les critères du « bon italien » a déclaré forfait pour la phase finale de la Coupe Davis qui débute le 18 Novembre à Bologne. 

Et si l’ab­sence de Sinner avait déclenché une tempête média­tique, personne ne s’est pour l’ins­tant permis de remettre en cause le choix de Lorenzo alors même que par ce forfait l’équipe italienne est encore plus amoindrie. 

Ce qui devait être une fête pour le tennis italien peut se trans­former en « cauchemar ».

On rappelle que l’Italie est double tenante du titre et qu’elle affronte au premier tour l’Autriche.

14 novembre 2025

