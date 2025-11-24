Alors que l’Italie a remporté sa troi­sième Coupe Davis d’af­filée et la quatrième de son histoire, Adriano Panatta, présent pour le premier succès en 1976, s’est logi­que­ment montré très élogieux envers ses jeunes compatriotes.

Pour le lauréat de Roland‐Garros 1976, l’équipe italienne est tout simple­ment la meilleure au monde.

« Cobolli et Berrettini ont prouvé qu’ils faisaient partie d’un véri­table groupe et leurs succès ont confirmé une chose que nous savions déjà : l’Italie dispose d’une équipe qui n’a rien à envier à aucune autre. En ce moment, nous sommes tout simple­ment les meilleurs. Prenez Berrettini, par exemple : il a fait deux matchs parfaits contre l’Autriche et l’Espagne. »