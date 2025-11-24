Alors que l’Italie a remporté sa troisième Coupe Davis d’affilée et la quatrième de son histoire, Adriano Panatta, présent pour le premier succès en 1976, s’est logiquement montré très élogieux envers ses jeunes compatriotes.
Pour le lauréat de Roland‐Garros 1976, l’équipe italienne est tout simplement la meilleure au monde.
« Cobolli et Berrettini ont prouvé qu’ils faisaient partie d’un véritable groupe et leurs succès ont confirmé une chose que nous savions déjà : l’Italie dispose d’une équipe qui n’a rien à envier à aucune autre. En ce moment, nous sommes tout simplement les meilleurs. Prenez Berrettini, par exemple : il a fait deux matchs parfaits contre l’Autriche et l’Espagne. »
Publié le lundi 24 novembre 2025 à 15:14