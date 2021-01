Alors que l’ITF et Kosmos Tennis ont confirmé plusieurs changements à venir pour la prochaine édition de la Coupe Davis, Albert Costa, directeur du tournoi, en a profité pour s’attarder plus longuement sur les raisons d’une telle évolution.

« Nous savons que les tournois les plus réussis s’adaptent et évoluent au fil du temps, et tandis que les Finales de la Coupe Davis 2019 nous ont offert un tennis fantastique, elles nous ont également beaucoup appris. Nous sommes engagés dans une vision à long terme pour cette compétition historique et sommes convaincus que ces changements amélioreront l’expérience des joueurs et des fans« .

« L’introduction de plusieurs nouvelles villes nous permettra de toucher le public le plus large possible, tout en nous permettant d’alléger le fardeau des joueurs grâce à des améliorations de la programmation. Cela nous permettra d’éviter les fins de matchs tardives et d’offrir ainsi plus de repos aux joueurs« , a-t-il déclaré dans le communiqué.