Auteur d’un gros match dans une belle ambiance face à Ugo Humbert, Carlos Alcaraz a soigné sa plaie des Jeux et de l’US Open. Il semble à nouveau dans la joie ce qui est sa prin­ci­pale force pour pouvoir déployer son jeu. Il a confirmé tout cela lors de sa confé­rence de presse.

« Nous avons eu une grande équipe, ceux qui n’ont pas joué nous ont soutenus à chaque instant et nous ont beau­coup aidé. J’en avais besoin, j’avais besoin de ce match et de ce senti­ment. Ce fut un match très solide de la première à la dernière balle contre un joueur qui s’est élevé son niveau de jeu. Je n’ai commis aucune erreur, j’ai frappé la balle très propre­ment. Cela a été un haut niveau de tennis et de physique. C’est une semaine dont j’avais besoin, l’amour a été incroyable »