Le capi­taine espa­gnol David Ferrer a donc tranché en faveur de son numéro 1, Carlos Alcaraz, préféré à Pedro Martinez et qui sera associé à Marcel Granollers pour le double décisif de la finale entre l’Espagne et l’Italie.

Côté Italiens, pas de surprise puisque la paire Lorenzo Musetti/Andrea Vavassori a été logi­que­ment recon­duite après leur victoire en demi‐finale contre la République Tchèque.

Sur la lancée de son succès contre Flavio Cobolli en simple, Alcaraz devrait apporter beau­coup de séré­nité à son parte­naire très expé­ri­menté, Granollers, malgré un manque criant d’au­to­ma­tisme entre les deux.