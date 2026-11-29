Le capitaine espagnol David Ferrer a donc tranché en faveur de son numéro 1, Carlos Alcaraz, préféré à Pedro Martinez et qui sera associé à Marcel Granollers pour le double décisif de la finale entre l’Espagne et l’Italie.
Côté Italiens, pas de surprise puisque la paire Lorenzo Musetti/Andrea Vavassori a été logiquement reconduite après leur victoire en demi‐finale contre la République Tchèque.
Sur la lancée de son succès contre Flavio Cobolli en simple, Alcaraz devrait apporter beaucoup de sérénité à son partenaire très expérimenté, Granollers, malgré un manque criant d’automatisme entre les deux.
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.