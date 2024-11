Vainqueur en deux sets de Tallon Griekspoor suite à la défaite de Rafael Nadal contre Botic Van De Zandschulp, Carlos Alcaraz a permis à l’Espagne d’éga­liser face aux Pays‐Bas (1−1) avant le double décisif.

Interrogé sur le court après la rencontre, Carlitos a révélé qu’il avait beau­coup pensé à son compa­triote et idole sur le court.

“I did it for Rafa.” 🥹@carlosalcaraz recaps his BIG win.#DavisCup pic.twitter.com/ntmbpRl1Ca