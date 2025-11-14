Lors de sa conférence de presse, Carlos qui participera à la finale de la Coupe Davis a exprimé l’idée qu’il fallait absolument réaliser une réforme de cette compétition légendaire.
« Franchement, je pense que la Coupe Davis fait partie de ces tournois auxquels on n’est pas habitué, car on joue pour son pays, avec ses coéquipiers. C’est complètement différent. Je crois que représenter son pays est l’un des plus grands privilèges qu’on puisse avoir dans notre sport. Je suis d’accord, il faut absolument qu’ils fassent quelque chose pour cet événement. Jouer chaque année, ce n’est pas aussi bien que si on y jouait tous les deux ou trois ans. Je pense que si le tournoi avait lieu tous les deux ou trois ans, l’engagement des joueurs serait encore plus fort, car ce serait un événement unique et différent. On ne peut pas y jouer tous les ans. Je dirais qu’ils doivent faire quelque chose pour rendre la Coupe Davis unique »
Publié le vendredi 14 novembre 2025 à 10:10