Carlos Alcaraz est maudit.

Appelé pour la toute première fois de sa carrière en équipe d’Espagne pour prendre part à la Coupe Davis et remplacer numé­ri­que­ment Rafael Nadal, à Madrid, le jeune espoir de 18 ans a malheu­reu­se­ment été testé positif au Covid‐19 ce jeudi alors que tous les autres membres de son équipe sont néga­tifs. Une déchi­rure pour Carlos comme il l’a longue­ment expliqué sur ses réseaux sociaux.

« Bonjour à tous, je voulais vous commu­ni­quer qu’au­jourd’hui, j’ai été testé positif au Covid‐19, ce qui m’empêchera de jouer la Coupe Davis que j’at­ten­dais avec impa­tience. Le samedi, lorsque nous avons eu notre premier camp d’en­traî­ne­ment avec l’équipe, j’ai fait une PCR, qui était néga­tive, et tous les deux jours j’ai fait des tests anti­gènes, et ils étaient tous néga­tifs. Je suis triste de manquer un tournoi aussi impor­tant et spécial pour moi que la Coupe Davis. J’avais vrai­ment hâte de jouer et de repré­senter mon pays ici à Madrid, devant mon peuple, mais parfois les choses ne se passent pas comme on le voudrait et il faut s’en remettre. C’est un coup très dur, mais je vais devoir me relever pour en sortir plus fort. Pour l’ins­tant, je me sens très bien, avec des symp­tômes très légers, et nous verrons comment cela évolue. Beaucoup d’en­cou­ra­ge­ments à toute l’équipe, je serai là pour les encou­rager et les regarder à la télé­vi­sion. Merci à tous pour votre soutien. »