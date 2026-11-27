L’Espagne a eu chaud hier soir ! Opposée à une surpre­nante équipe d’Autriche, que peu d’observateurs atten­daient à ce stade de la compé­ti­tion, la Roja a dû s’employer pour l’emporter, à l’image de Rafael Jodar, malmené par Jurij Rodionov dans la première manche (2−6).

Le jeune Espagnol a ensuite parfai­te­ment réagi pour sceller la victoire de son équipe, en infli­geant un sévère 6–0, 6–1 à son adver­saire dans les deux manches suivantes.

Présent en confé­rence de presse aux côtés de son jeune protégé, David Ferrer en a profité pour donner des nouvelles de Carlos Alcaraz, qui pour­rait faire son retour en simple samedi face à la Grande‐Bretagne. Si aucune déci­sion n’a encore été prise, le capi­taine espa­gnol préfère se laisser du temps avant de trancher.

« Je verrai samedi. Je ne le sais pas encore, mais oui, c’est une possi­bi­lité », a déclaré David Ferrer.