Alors que l’équipe d’Espagne débu­tera les phases finales de la Coupe Davis ce vendredi face à l’Équateur, Carlos Alcaraz, le dernier appelé et rempla­çant presque désigné de Rafael Nadal, s’est exprimé sur cette première sélec­tion et sur ce qu’il compte faire pour gagner le respect de tous.

« Je gagne le respect des autres sur et en dehors du court. Et à la fin, vous vous habi­tuez à ce que les gens vous connaissent. Tout est allé très vite cette saison, mais cela n’en­lève rien à mon enthou­siasme de conti­nuer à m’amé­liorer et à grandir en tant que joueur et en tant que personne. Je suis très clair sur le chemin que je dois suivre pour réaliser mon rêve », a déclaré Rafael Nadal… euh Carlos Alcaraz, qui adopte un discours vrai­ment simi­laire à celui de son idole.