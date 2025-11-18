Comme cela était prévu, Carlos Alcaraz a déclaré forfait pour la phase finale de la Coupe Davis qui début ce mardi à Bologne. C’est la fédération espagnole qui en a fait l’annonce ce matin suivi par un post du joueur.
Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia… 🥲 Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión… pic.twitter.com/ftWvwGUYcu— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) November 18, 2025
Ce n’est pas une surprise mais c’est un coup dur pour Carlos, pour l’Espagne, et aussi pour la Coupe davis qui est lesté d’une grande star. Parmi les huit équipes qualifiées, il ne reste donc qu’un seul joueur du Top 10 présent en Italie, il s’agit d’Alexander Zverev.
Publié le mardi 18 novembre 2025 à 10:58