Comme cela était prévu, Carlos Alcaraz a déclaré forfait pour la phase finale de la Coupe Davis qui début ce mardi à Bologne. C’est la fédé­ra­tion espa­gnole qui en a fait l’an­nonce ce matin suivi par un post du joueur.

Siento muchí­simo anun­ciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia… 🥲 Tengo un edema en el isquio­ti­bial de la pierna derecha y la reco­men­da­ción médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión… pic.twitter.com/ftWvwGUYcu — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) November 18, 2025

Ce n’est pas une surprise mais c’est un coup dur pour Carlos, pour l’Espagne, et aussi pour la Coupe davis qui est lesté d’une grande star. Parmi les huit équipes quali­fiées, il ne reste donc qu’un seul joueur du Top 10 présent en Italie, il s’agit d’Alexander Zverev.