AccueilCoupe DavisAlcaraz : "Je suis vraiment désolé d'annoncer que je ne pourrai pas...
Coupe Davis

Alcaraz : « Je suis vrai­ment désolé d’an­noncer que je ne pourrai pas jouer avec l’Espagne la Coupe Davis à Bologne. J’ai un œdème à ischio‐jambier de la jambe droite et la recom­man­da­tion médi­cale est de ne pas concourir »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

524

Comme cela était prévu, Carlos Alcaraz a déclaré forfait pour la phase finale de la Coupe Davis qui début ce mardi à Bologne. C’est la fédé­ra­tion espa­gnole qui en a fait l’an­nonce ce matin suivi par un post du joueur.

Ce n’est pas une surprise mais c’est un coup dur pour Carlos, pour l’Espagne, et aussi pour la Coupe davis qui est lesté d’une grande star. Parmi les huit équipes quali­fiées, il ne reste donc qu’un seul joueur du Top 10 présent en Italie, il s’agit d’Alexander Zverev.

Publié le mardi 18 novembre 2025 à 10:58

Article précédent
En Grèce, Djokovic a déjà obtenu un précieux sésame
Article suivant
Félix Auger‐Aliassime veut être le troi­sième homme derrière Carlos Alcaraz et Jannik Sinner : « À partir de main­te­nant, il n’y a plus qu’à aller de l’avant, et il reste encore beau­coup de combats à mener »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.