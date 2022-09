Un peu plus de 24 heures après son sacre à l’US Open, Carlos Alcaraz a déjà atterri à Valence ce mardi où il a rejoint l’équipe d’Espagne de Coupe Davis qui doit affronter la Serbie ce mercredi.

Et alors que l’équipe serbe s’est déplacée sans Novak Djokovic, la capi­taine espa­gnol, Sergi Bruguera, a décidé de faire souf­fler son numéro un mondial et donc de se passer de lui pour cette rencontre. Roberto Bautista Agut et Albert Ramos seront chargés de disputer les deux matchs en simple.

En revanche, Carlitos devrait bien être sur le court pour affronter le Canada ce vendredi et la Corée du Sud ce dimanche.