Alex Corretja est régu­liè­re­ment solli­cité en cette période de Coupe Davis pour évoquer les perfor­mances de l’équipe espa­gnole, qui s’en est sortie dans la douleur hier face à une surpre­nante équipe d’Autriche, notam­ment grâce à Rafael Jodar, à qui Jurij Rodionov a donné du fil à retordre.

Privée jusqu’ici de son maestro Carlos Alcaraz, la Roja espère pouvoir compter sur le Murcien samedi face à la Grande‐Bretagne, un adver­saire qui s’annonce redou­table. Un retour qui semble se préciser à en croire les décla­ra­tions d’Alex Corretja, visi­ble­ment bien informé.

Interrogé dans l’émission El Larguero, l’ancien numéro deux mondial estime que son jeune compa­triote fera tout son possible pour décro­cher l’un des rares grands titres qui manquent encore à son palmarès.

🎾 @alexcorretja74, sobre Carlos Alcaraz, en #ElLarguero : « Lo más impor­tante es que se ha COMPROMETIDO para dar TODO lo que tiene »



🏆 « Es de los grandes títulos que le faltan »



✅ « Él se ve a tope para parti­cipar y el sábado creo que estará para jugar » pic.twitter.com/eqtl0ki9yg — El Larguero (@ellarguero) November 26, 2026

« Le plus impor­tant, c’est qu’il s’est engagé à donner tout ce qu’il a. C’est l’un des grands titres qui manquent à son palmarès. Il se sent plei­ne­ment prêt à parti­ciper et je pense que samedi, il sera en mesure de jouer » a déclaré Alex Corretja.