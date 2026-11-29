Dans un remake de la finale de l’an dernier en Coupe Davis, l’Espagne va tenter de mettre fin à la série historique de l’Italie, triple tenante du titre.
Et cette fois, le capitaine David Ferrer pourra compter sur Carlos Alcaraz.
Dans des propos relayés par Punto de Break, l’ancien numéro 2 mondial Alex Corretja a présenté les enjeux de la finale à venir.
« J’aime beaucoup Flavio Cobolli, je pense que c’est une personne exceptionnelle et un joueur extraordinaire. Mais à l’heure actuelle, qui peut affronter Carlos sans avoir l’impression qu’il fait ce qu’il veut ? Je pense que le numéro deux sera déterminant, car si Lorenzo Musetti joue un bon match, tout sera très équilibré. Nous verrons qui maîtrise le mieux son stress et qui est le plus compétitif ; espérons que ce soit une grande journée pour le tennis »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.