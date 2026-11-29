Dans un remake de la finale de l’an dernier en Coupe Davis, l’Espagne va tenter de mettre fin à la série histo­rique de l’Italie, triple tenante du titre.

Et cette fois, le capi­taine David Ferrer pourra compter sur Carlos Alcaraz.

Dans des propos relayés par Punto de Break, l’ancien numéro 2 mondial Alex Corretja a présenté les enjeux de la finale à venir.

« J’aime beau­coup Flavio Cobolli, je pense que c’est une personne excep­tion­nelle et un joueur extra­or­di­naire. Mais à l’heure actuelle, qui peut affronter Carlos sans avoir l’impression qu’il fait ce qu’il veut ? Je pense que le numéro deux sera déter­mi­nant, car si Lorenzo Musetti joue un bon match, tout sera très équi­libré. Nous verrons qui maîtrise le mieux son stress et qui est le plus compé­titif ; espé­rons que ce soit une grande journée pour le tennis »