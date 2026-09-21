Alexander Zverev a à peine eu le temps de célébrer son deuxième sacre en Grand Chelem que, 48 heures plus tard, il était déjà de retour en sélection pour défendre les couleurs de son pays.
L’Allemand a d’ailleurs parfaitement rempli sa mission en remportant ses deux matchs de simple sans concéder le moindre set.
Interrogé au micro de la ZDF après sa victoire devant son public, Zverev a tenu à mettre les choses au clair concernant le format actuel de la Coupe Davis. Comme beaucoup de joueurs et de passionnés, il estime que les rencontres disputées à domicile et à l’extérieur ressemblent davantage à la « vraie » Coupe Davis que le désormais célèbre Final 8.
« Ça, avec cette ambiance de matchs à domicile et à l’extérieur, c’est la vraie Coupe Davis. J’aime jouer au tennis. C’est mon métier, mais c’est aussi mon hobby » a déclaré le numéro deux mondial.
Publié le lundi 21 septembre 2026 à 08:04