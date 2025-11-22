Dans l’obligation de s’imposer face à Jaume Munar ce samedi, à l’occasion du deuxième match de la demi‐finales de Coupe Davis entre l’Allemagne et l’Espagne, Alexander Zverev a fait le job en s’imposant après deux jeux décisifs : 7–6(2), 7–6(5), en 2h de jeu.
De passage en conférence de presse alors que ses compatriotes du double décisif étaient breaké dans le premier set, le 3e joueur mondial n’était pas vraiment euphorique.
« Oui, je n’ai pas joué à mon meilleur niveau aujourd’hui (samedi). Je pense que le premier match était meilleur. Mais j’ai gagné. Nous sommes en Coupe Davis. Peu importe la manière dont vous gagnez, tant que vous marquez des points pour votre équipe. Nous sommes toujours dans la course, même si les doubles ne se passent pas comme nous le souhaiterions pour le moment. Mais cela peut changer. Une victoire est une victoire. Pour nous, le plus important est maintenant de gagner les doubles. »
Publié le samedi 22 novembre 2025 à 18:08