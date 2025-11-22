Dans l’obli­ga­tion de s’im­poser face à Jaume Munar ce samedi, à l’oc­ca­sion du deuxième match de la demi‐finales de Coupe Davis entre l’Allemagne et l’Espagne, Alexander Zverev a fait le job en s’im­po­sant après deux jeux déci­sifs : 7–6(2), 7–6(5), en 2h de jeu.

De passage en confé­rence de presse alors que ses compa­triotes du double décisif étaient breaké dans le premier set, le 3e joueur mondial n’était pas vrai­ment euphorique.

« Oui, je n’ai pas joué à mon meilleur niveau aujourd’hui (samedi). Je pense que le premier match était meilleur. Mais j’ai gagné. Nous sommes en Coupe Davis. Peu importe la manière dont vous gagnez, tant que vous marquez des points pour votre équipe. Nous sommes toujours dans la course, même si les doubles ne se passent pas comme nous le souhai­te­rions pour le moment. Mais cela peut changer. Une victoire est une victoire. Pour nous, le plus impor­tant est main­te­nant de gagner les doubles. »