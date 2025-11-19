Alors qu’il n’a pas participé à la phase qualificative, Sascha a finalement décidé de renforcer l’équipe pour cette phase finale. Seul joueur du top 10 présent finalement en Italie, il pourrait devenir la star de cette édition s’il parvenait à porter son pays. La dernière victoire dans cette compétition pour l’Allemagne date de 1998, une éternité…
« Je suis ravi de faire partie de l’équipe, je l’ai déjà dit. Si je suis là, c’est uniquement pour l’équipe. J’ai répété à plusieurs reprises que je préférais l’ancien format de la Coupe Davis, et je le maintiendrai. C’était un moment historique ; c’était formidable de participer à ces matchs aller‐retour. J’adore cette équipe. Je sais que nous voulons tous réussir ensemble, et il nous reste quelques années pour tenter de remporter le titre avec cette formation. C’est pourquoi je suis là : je crois sincèrement que nous avons une excellente équipe capable de gagner, et j’ai hâte de jouer à leurs côtés »
Publié le mercredi 19 novembre 2025 à 10:10