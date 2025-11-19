Alors qu’il n’a pas parti­cipé à la phase quali­fi­ca­tive, Sascha a fina­le­ment décidé de renforcer l’équipe pour cette phase finale. Seul joueur du top 10 présent fina­le­ment en Italie, il pour­rait devenir la star de cette édition s’il parve­nait à porter son pays. La dernière victoire dans cette compé­ti­tion pour l’Allemagne date de 1998, une éternité…

« Je suis ravi de faire partie de l’équipe, je l’ai déjà dit. Si je suis là, c’est unique­ment pour l’équipe. J’ai répété à plusieurs reprises que je préfé­rais l’an­cien format de la Coupe Davis, et je le main­tien­drai. C’était un moment histo­rique ; c’était formi­dable de parti­ciper à ces matchs aller‐retour. J’adore cette équipe. Je sais que nous voulons tous réussir ensemble, et il nous reste quelques années pour tenter de remporter le titre avec cette forma­tion. C’est pour­quoi je suis là : je crois sincè­re­ment que nous avons une excel­lente équipe capable de gagner, et j’ai hâte de jouer à leurs côtés »