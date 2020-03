Le tirage au sort du barrage de Coupe Davis entre l’Italie et la Corée du Sud à Cagliari a été effectué ce jeudi. Celui-ci s’est tenu dans une ambiance pesante et étonnante en raison de la crise du coronavirus qui secoue le monde et l’Italie. Très peu de journalistes étaient présents et toutes les personnes étaient espacées entre elles afin de respecter une distance de sécurité d’un mètre.

Pour rappel, la rencontre aura lieu à huit clos. Fabio Fognini lancera les débats face à Duckhee Lee. Le vainqueur de ce duel entre Italiens et Coréens sera qualifié pour la phase finale de la Coupe Davis en novembre à Madrid.