Angelo Binaghi, le président de la Fédération Italienne de Tennis, est un homme heureux.
Moins d’une semaine après le sacre de Jannik Sinner sur le Masters de Turin, il a vu l’Italie se qualifier en finale de la Coupe Davis, à Bologne, pour la troisième fois d’affilée après un match titanesque remporté par Flavio Cobolli face au Belge, Zizou Bergs.
Interrogé par la presse transalpine, Binaghi n’a pas caché son enthousiasme suite à cette magnifique rencontre rappelant les plus belles heures de cette compétition.
« C’était un match à suspense, heureusement avec une fin heureuse pour nous. Ce fut un moment fort pour les spectateurs ici à Bologne et pour ceux qui l’ont suivi à la télévision. Je pense que ce match sur Rai 1 a battu le record d’audience de Sinner‐Alcaraz sur Rai 2. Nous avons même avancé le début du journal télévisé de TG1 de 20 h. Bergs était un adversaire redoutable ; il a très bien joué. Il s’est un peu précipité sur les balles de match en sa faveur, mais lorsqu’il était libéré de la pression émotionnelle, il a joué un tennis encore meilleur que Flavio. Matteo semble fait pour les compétitions par équipes. Aujourd’hui (vendredi), il a prouvé la différence entre un excellent joueur et un joueur extraordinaire comme lui. Dans les moments décisifs, il n’a commis aucune erreur et n’a jamais été distrait. Sur le court, il avait une toute autre présence. »
Publié le samedi 22 novembre 2025 à 15:35