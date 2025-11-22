AccueilCoupe DavisAngelo Binaghi, président de la fédération italienne : "Ce match a battu...
Coupe Davis

Angelo Binaghi, président de la fédé­ra­tion italienne : « Ce match a battu le record d’au­dience de Sinner‐Alcaraz »

Angelo Binaghi, le président de la Fédération Italienne de Tennis, est un homme heureux.

Moins d’une semaine après le sacre de Jannik Sinner sur le Masters de Turin, il a vu l’Italie se quali­fier en finale de la Coupe Davis, à Bologne, pour la troi­sième fois d’af­filée après un match tita­nesque remporté par Flavio Cobolli face au Belge, Zizou Bergs. 

Interrogé par la presse trans­al­pine, Binaghi n’a pas caché son enthou­siasme suite à cette magni­fique rencontre rappe­lant les plus belles heures de cette compétition. 

« C’était un match à suspense, heureu­se­ment avec une fin heureuse pour nous. Ce fut un moment fort pour les spec­ta­teurs ici à Bologne et pour ceux qui l’ont suivi à la télé­vi­sion. Je pense que ce match sur Rai 1 a battu le record d’audience de Sinner‐Alcaraz sur Rai 2. Nous avons même avancé le début du journal télé­visé de TG1 de 20 h. Bergs était un adver­saire redou­table ; il a très bien joué. Il s’est un peu préci­pité sur les balles de match en sa faveur, mais lorsqu’il était libéré de la pres­sion émotion­nelle, il a joué un tennis encore meilleur que Flavio. Matteo semble fait pour les compé­ti­tions par équipes. Aujourd’hui (vendredi), il a prouvé la diffé­rence entre un excellent joueur et un joueur extra­or­di­naire comme lui. Dans les moments déci­sifs, il n’a commis aucune erreur et n’a jamais été distrait. Sur le court, il avait une toute autre présence. »

Publié le samedi 22 novembre 2025 à 15:35

