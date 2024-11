Après la défaite amère de Rafael Nadal face à Botic Van De Zandschulp pour le premier match de la rencontre entre l’Espagne et les Pays‐Bas en quarts de finale de la Coupe Davis, Carlos Alcaraz avait tout le poids de sa sélec­tion sur ses épaules face à Tallon Griekspoor.

Et malgré une entame de match compli­quée et symbo­lisée par un jeu de service tota­le­ment manqué lors du sixième jeu, le numéro un espa­gnol, mené 4–2 dans le premier set, passait la vitesse supé­rieure pour recoller immé­dia­te­ment au score avant d’in­fliger une bulle à son adver­saire dans le jeu décisif (7−0).

Sur sa lancée, Carlitos réali­sait le break d’en­trée de deuxième manche et ne lassait plus revenir le Néerlandais pour une victoire en deux sets : 7–6(0), 6–3, en 1h30 de jeu.

