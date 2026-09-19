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Après onze mois de conva­les­cence, retour réussi pour Rune : « Je me suis battu si dur pendant si long­temps que j’ai ressenti à la fois de la fierté et du soulagement »

Par
Jean Muller
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Pour son premier match depuis sa rupture au tendon d’Achille, Holger Rune avait la pres­sion de tout un peuple derrière lui. Après la défaite d’Elmer Moller contre Grigor Dimitrov (7−6, 3–6, 4–6), le cham­pion de Paris‐Bercy 2022 se devait de remporter son match, pour ramener le Danemark à 1–1 contre la Bulgarie en Coupe Davis. 

Chose faite, dans une victoire pleine de maîtrise contre Iliyan Radulov, 596e mondial (6−3, 6–3). Au terme de la rencontre, le Danois a donné ses impres­sions sur sa prestation.

« C’était un bon match dans une ambiance de folie, avec une équipe formi­dable derrière moi. Je me suis battu si dur pendant si long­temps que j’ai ressenti à la fois de la fierté et du soula­ge­ment que ce premier match se soit bien passé. Je me sens bien physi­que­ment et mon jeu a bien fonc­tionné. C’était un scénario de rêve, et le fait que ce soit à domi­cile rendait le moment encore plus émou­vant. J’ai joué comme je m’étais entraîné. Je trouve que j’ai joué libre­ment, mais j’ai dû m’habituer au rythme du match. C’est sans doute ce qu’on ressent au début. Je prévois de jouer demain », a commenté le natif de Gentofte, dans des propos rapportés par un média local.

Publié le samedi 19 septembre 2026 à 12:00

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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