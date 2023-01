Quel gâchis !

Quatre ans après avoir piétiné l’âme de la Coupe Davis en vendant les droits au groupe Kosmos et à son président foot­bal­leur Gerard Piqué, on a appris ce jeudi grâce à un mail envoyé par le président de la fédé­ra­tion fran­çaise de tennis, Gilles Moretton, à plusieurs jour­na­liste dont Frédéric Viard (voir ci‐dessous), que le board de la fédé­ra­tion inter­na­tio­nale de tennis (ITF) avait fina­le­ment décidé « de mettre fin au parte­na­riat avec Kosmos Tennis. »

Quelle échec à l’arrivée. Tant de cris­pa­tions, de conflits et de rencontres sans vie pour fina­le­ment se retrouver au milieu du gué avec ce senti­ment d’avoir perdu 4 ans. On a envie de se dire que c’est un nouveau départ pour une belle histoire. Allez les bleus !!! pic.twitter.com/1R98I1YYlb — frederic viard (@fredericviard) January 12, 2023

C’est une vraie bombe pour la planète tennis mais fina­le­ment pas si éton­nante que cela alors que le format, les villes choi­sies et les dates ne corres­pon­daient abso­lu­ment pas à l’es­sence même de cette compé­ti­tion mythique par équipes.

On se souvient tous par exemple de l’af­fluence désas­treuse en septembre dernier à Hambourg lors d’une rencontre entre… l’Australie et la Belgique (cher­chez l’er­reur) où 200 spec­ta­teurs seule­ment étaient présents en tribunes, en pleine semaine et en pleine après‐midi.