L’Australie, une nation pour qui la Coupe Davis compte vraiment a été sortie par la « modeste » équipe belge complètement survoltée.
Cette défaite à Sydney est un revers historique pour les Australiens mais surtout pour son capitaine Leyton Hewitt qui jouit d’une vraie aura alors que ses résultats en tant que n’ont jamais été mirobolants.
Si en France, Yannick Noah possède finalement un statut presque identique à celui de l’Australien, le grand « Yan » a eu des vrais résultats quand il a été à la tête des équipes de France que ce soit en Coupe Davis comme en Fed Cup.
De plus la condamnation prononcés à l’encore de Leyton pour avoir bousculé un bénévole confirme que l’ancien numéro 1 n’est pas dans vraiment dans une bonne passe même s’il s’est empressé d’évoquer des mensonges au sujet de ce fait divers déplorable.
Pour justifier cette défaite cinglante, Hewitt trouvera encore une bonne excuse, c’est un grand spécialiste de cet exercice.
On devrait le voir à nouveau sur le banc en 2026 critiquant comme d’habitude cette nouvelle formule sans toutefois lâché son job de « coach » qui est sûrement bien rémunéré.
Publié le dimanche 14 septembre 2025 à 13:20