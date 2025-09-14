L’Australie, une nation pour qui la Coupe Davis compte vrai­ment a été sortie par la « modeste » équipe belge complè­te­ment survoltée.

Cette défaite à Sydney est un revers histo­rique pour les Australiens mais surtout pour son capi­taine Leyton Hewitt qui jouit d’une vraie aura alors que ses résul­tats en tant que n’ont jamais été mirobolants.

Si en France, Yannick Noah possède fina­le­ment un statut presque iden­tique à celui de l’Australien, le grand « Yan » a eu des vrais résul­tats quand il a été à la tête des équipes de France que ce soit en Coupe Davis comme en Fed Cup.

De plus la condam­na­tion prononcés à l’en­core de Leyton pour avoir bous­culé un béné­vole confirme que l’an­cien numéro 1 n’est pas dans vrai­ment dans une bonne passe même s’il s’est empressé d’évo­quer des mensonges au sujet de ce fait divers déplorable.

Pour justi­fier cette défaite cinglante, Hewitt trou­vera encore une bonne excuse, c’est un grand spécia­liste de cet exercice.

On devrait le voir à nouveau sur le banc en 2026 criti­quant comme d’ha­bi­tude cette nouvelle formule sans toute­fois lâché son job de « coach » qui est sûre­ment bien rémunéré.