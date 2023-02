Alors que la France s’est sortie du « traque­nard » en Hongrie comme l’a précisé le capi­taine Sébastien Grosjean, Arnaud Clément a tenu à féli­citer les Bleus tout en lâchant un scoop.

🇫🇷🇫🇷🇫🇷@FFTennis bravo les bleus !!! Bravo Captain @sebboca29 !! 💪💪💪On a un peu trans­piré quand même 😅bravo la team France !! ( vive­ment le nouveau format quand même, désolé c’est plus fort que moi ). — Arnaud Clement (@arnaudclement) February 4, 2023

Proche des instances fédé­rales, Arnaud nous « explique » donc qu’un nouveau format est en cours d’éla­bo­ra­tion et que visi­ble­ment il sera selon lui plus « jouissif » que celui en vigueur. On a hâte d’en savoir plus sachant que une folle rumeur circule autour de l’or­ga­ni­sa­tion future de la Coupe Davis.