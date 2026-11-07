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Arnaud Clément sur la grosse surprise Gaël Monfils : « Ce n’est pas forcé­ment le premier poste dans lequel je l’imaginais mais, en y réflé­chis­sant, il y a une certaine logique à cette nomination »

Par
Baptiste Mulatier
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Totalement inat­tendue, la nomi­na­tion de Gaël Monfils au poste de capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis suscite énor­mé­ment de réactions.

Ancien 10e mondial et capi­taine des Bleus entre 2012 et 2015, Arnaud Clément a donné son avis pour Eurosport sur cette nouvelle.

« Je ne suis pas étonné à ce que Gaël reste dans le tennis, je ne le voyais pas couper bruta­le­ment le lien si fort qu’il a avec le public. Je le voyais rester dans le secteur. Après, capi­taine, ce n’est pas forcé­ment le premier poste dans lequel je l’imaginais. Mais, en y réflé­chis­sant, il y a une certaine logique à cette nomi­na­tion. Gilles Simon est à la Performance, Richard Gasquet est avec Kouamé, les deux sont très souvent à la FFT. Il y a une logique à les réunir. Gaël va se sentir bien entouré, en confiance, alors que je ne l’aurais pas imaginé accepter le poste en étant isolé, sans Gilles et Richard à ses côtés. »

Publié le samedi 7 novembre 2026 à 15:36

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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