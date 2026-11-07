Totalement inattendue, la nomination de Gaël Monfils au poste de capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis suscite énormément de réactions.
Ancien 10e mondial et capitaine des Bleus entre 2012 et 2015, Arnaud Clément a donné son avis pour Eurosport sur cette nouvelle.
« Je ne suis pas étonné à ce que Gaël reste dans le tennis, je ne le voyais pas couper brutalement le lien si fort qu’il a avec le public. Je le voyais rester dans le secteur. Après, capitaine, ce n’est pas forcément le premier poste dans lequel je l’imaginais. Mais, en y réfléchissant, il y a une certaine logique à cette nomination. Gilles Simon est à la Performance, Richard Gasquet est avec Kouamé, les deux sont très souvent à la FFT. Il y a une logique à les réunir. Gaël va se sentir bien entouré, en confiance, alors que je ne l’aurais pas imaginé accepter le poste en étant isolé, sans Gilles et Richard à ses côtés. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.