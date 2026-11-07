Totalement inat­tendue, la nomi­na­tion de Gaël Monfils au poste de capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis suscite énor­mé­ment de réactions.

Ancien 10e mondial et capi­taine des Bleus entre 2012 et 2015, Arnaud Clément a donné son avis pour Eurosport sur cette nouvelle.

« Je ne suis pas étonné à ce que Gaël reste dans le tennis, je ne le voyais pas couper bruta­le­ment le lien si fort qu’il a avec le public. Je le voyais rester dans le secteur. Après, capi­taine, ce n’est pas forcé­ment le premier poste dans lequel je l’imaginais. Mais, en y réflé­chis­sant, il y a une certaine logique à cette nomi­na­tion. Gilles Simon est à la Performance, Richard Gasquet est avec Kouamé, les deux sont très souvent à la FFT. Il y a une logique à les réunir. Gaël va se sentir bien entouré, en confiance, alors que je ne l’aurais pas imaginé accepter le poste en étant isolé, sans Gilles et Richard à ses côtés. »