Arthur Fery est devenu, au terme d’une saison excep­tion­nelle, notam­ment marquée par une demi‐finale à Wimbledon, le numéro un britan­nique pour cette phase finale de Coupe Davis.

Opposée à l’Allemagne du numéro un mondial Alexander Zverev, la Grande‐Bretagne a créé la surprise en s’imposant lors du double décisif, après la victoire de Cameron Norrie et la défaite de Fery face à Zverev.

Le 38e joueur mondial entend profiter de cette semaine pour se frotter aux plus grands noms du tennis mondial. Après Alexander Zverev, le Britannique devrait donc défier Carlos Alcaraz, puisque la Grande‐Bretagne retrou­vera l’Espagne en demi‐finale.

Interrogé en confé­rence de presse à propos de ce poten­tiel affron­te­ment, Arthur Fery s’est montré confiant. Bien décidé à défendre crâne­ment ses chances, le Britannique estime même que le style de jeu de l’Espagnol pour­rait lui convenir.

« Ce sera un grand défi dans lequel je ne partirai abso­lu­ment pas favori. Je pense que je vais beau­coup mieux jouer après avoir déjà pu me tester sur ce court face à un adver­saire de très haut niveau comme Sascha. De plus, j’ai le senti­ment que le style de jeu d’Alcaraz pour­rait me convenir », a expliqué le Britannique.