Arthur Fery est devenu, au terme d’une saison exceptionnelle, notamment marquée par une demi‐finale à Wimbledon, le numéro un britannique pour cette phase finale de Coupe Davis.
Opposée à l’Allemagne du numéro un mondial Alexander Zverev, la Grande‐Bretagne a créé la surprise en s’imposant lors du double décisif, après la victoire de Cameron Norrie et la défaite de Fery face à Zverev.
Le 38e joueur mondial entend profiter de cette semaine pour se frotter aux plus grands noms du tennis mondial. Après Alexander Zverev, le Britannique devrait donc défier Carlos Alcaraz, puisque la Grande‐Bretagne retrouvera l’Espagne en demi‐finale.
Interrogé en conférence de presse à propos de ce potentiel affrontement, Arthur Fery s’est montré confiant. Bien décidé à défendre crânement ses chances, le Britannique estime même que le style de jeu de l’Espagnol pourrait lui convenir.
« Ce sera un grand défi dans lequel je ne partirai absolument pas favori. Je pense que je vais beaucoup mieux jouer après avoir déjà pu me tester sur ce court face à un adversaire de très haut niveau comme Sascha. De plus, j’ai le sentiment que le style de jeu d’Alcaraz pourrait me convenir », a expliqué le Britannique.
Publié le vendredi 27 novembre 2026 à 10:06