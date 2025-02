Tombeur de Thiago Seyboth Wild pour permettre à la France de mener 2–0 contre le Brésil au premier tour de la Coupe Davis, Arthur Fils s’est exprimé au micro de BeIN Sports après sa victoire et la fin de match extrê­me­ment tendue.

« Il y a eu un litige à 4–4 sur balle de break. L’arbitre dit qu’il a touché la balle, lui dit que non, ce sont des choses qui arrivent. Moi j’écoute l’ar­bitre. Ensuite à 5–4, 30–30, il a parlé, il a dit : ‘chal­lenge’, je pensais qu’on devait rejouer le point mais au final non, ça donne balle de match, je n’en avais aucune idée. Et lors de la poignée de main il m’a dit un truc, sauf que je suis pas son enfant donc il n’y a pas de ça. »

Les deux joueurs ne parti­ront pas en vacances ensemble !