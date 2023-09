Arthur Fils est le nouvel espoir fran­çais, il a d’ailleurs fait ses premiers pas en équipe de France de Coupe Davis. Le rêve du jeune joueur de 19 ans est devenu réalité au moment où il a reçu son survê­te­ment aux couleurs de la France :

« C’est incroyable pour moi. Je veux dire que je regarde la Coupe Davis depuis que je suis jeune, alors je voulais vrai­ment la jouer. Je ne sais pas si je vais jouer ou non parce que c’est la première fois pour moi, mais je verrai et je ferai de mon mieux. Je suis le petit frère ici mais j’ai aussi un parte­naire d’en­traî­ne­ment : Arthur Cazaux, qui a deux ans de plus que moi, donc c’est bien. »

Pour rappel, les Bleus ont un objectif : sortir de la phase de poule pour aller au final 8 en novembre. Il faudra être dans les deux premiers. La France va affronter la Suisse, l’Australie et la Grande‐Bretagne.