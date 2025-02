S’il avait déjà réagi à chaud au micro de BeIN Sports après sa fin de match houleuse contre Thiago Seyboth Wild au premier tour de Coupe Davis entre la France et le Brésil, Arthur Fils est égale­ment revenu en confé­rence de presse sur son alter­ca­tion avec le 76e mondial ce samedi.

« La déci­sion de l’ar­bitre, malheu­reu­se­ment, n’est pas bonne. À 4–4 (dans le deuxième set), je ne pense pas qu’il ait touché la balle. Après, je ne sais pas si dans le sens inverse, il m’au­rait donné le point. Mais on s’ap­précie en dehors du terrain, on s’est croisé et on en a reparlé, il n’y a rien de grave, ce sont des choses qui arrivent. »