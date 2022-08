Auger Aliassime et Shapovalov lâchent le drapeau, silence radio au Canada !

Felix et Denis ont décidé de ne pas parti­ciper à la phase quali­fi­ca­tive de la Coupe Davis qui se dérou­lera à Malaga. Pourtant cette annonce n’a pas eu vrai­ment d’échos outre atlan­tique alors même que ces « forfaits » péna­lisent voir condamnent l’équipe canadienne.

Au lieu de présenter ce duo un peu magique qui avait permis en 2019 d’at­teindre la première finale de la nouvelle formule à Madrid, le Canada devra se contenter de Pospisil et les jeunes inconnus : Alexis Galarneau, Gabriel Diallo, Liam Draxl et Cleeve Harper.

On image forcé­ment le tollé en France qu’au­rait impliqué chez nous le forfait d’un duo d’un tel niveau. Mais du côté du pays du sirop d’érable, tout cela est passé crême. C’est d’au­tant plus « illo­gique » que Shapo et Félix s’étaient aligné en ATP Cup au début de l’année. Le duo magique avait même remporté le trophée.

A noter que lors de ces annonces des compo­si­tions des équipes, il ne manque pas beau­coup de stars. Djokovic sera présent mais pas Nadal, ce qui avait déjà été annoncé.

On rappelle aussi que le Canada avait été repêché alors que l’équipe ne s’est pas quali­fiée, Piqué espé­rait surement que ce geste allait permettre au Canada d’ali­gner son duo de stars.