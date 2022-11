Décisif en simple et en double face à l’Italie, Felix Auger‐Aliassime a porté le Canada vers sa deuxième finale de Coupe Davis en trois ans. Si le 6e joueur mondial a énor­mé­ment cette année, il est prêt à faire un dernier effort pour son pays.

« Je me suis senti très bien, que ce soit en simple ou en double. Je me sens toujours bien quand je joue avec Vasek en double. Je pense qu’en Coupe Davis, il n’y a pas de place pour la fatigue. Il faut souli­gner la contri­bu­tion de Denis ce samedi, il a joué pendant presque trois heures et il n’a jamais montré de signes de fatigue ou de volonté d’aban­donner. C’est le genre d’es­prit dont nous voulons faire preuve. Notre atti­tude a été très bonne. Il n’y a pas de place ici pour la néga­ti­vité. Surtout lorsque vous mettez tout en jeu dans le match décisif. Nous avons joué à un haut niveau, très synchro­nisés tout le temps. »

Ce dimanche, FAA et les siens affrontent l’Australie avec le titre en jeu.