Favoris de cette édition 2022 de la Coupe Davis avec Félix Auger‐Aliassime et Denis Shapovalov dans ses rangs, le Canada, qui affronte l’Allemagne à Malaga ce jeudi, nourrit de grandes ambi­tions d’au­tant que cette équipe béné­ficie d’un vrai esprit de groupe avec des joueurs qui se connaissent depuis tout petit.

« J’ai moins grandi avec Denis. Mes amis d’enfance, ce sont plus Alexis (Galarneau) et Gabriel (Diallo). Mais avec Shapovalov, j’ai vécu plusieurs bons moments sur le terrain, depuis qu’on a 15 ans. Donc, c’est bon de se retrouver tous ensemble, ici. Oui, évidem­ment, l’objectif c’est de gagner ! Il faut être bon pendant trois jours et le trophée sera à nous. Mais on a vrai­ment envie de l’emporter », a déclaré FAA au Journal du Québec.