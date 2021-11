Cette semaine, le Telegraph a révélé que la Coupe Davis se dérou­le­rait ces cinq prochaines années à Abu Dhabi, après la signa­ture d’un contrat avec l’Emirat.

De quoi mettre très en colère Marion Bartoli dans les Grandes Gueules du Sport. La lauréate de Wimbledon 2013 a poussé un énorme coup de gueule, quelques semaines après celui contre la nouvelle formule de la Billie Jean King Cup.

Marion s’en prend à Gérard Piqué, patron de Kosmos, le groupe proprié­taire de la Coupe Davis depuis 2019.

« Je suis effon­drée. Piqué a saisi une oppor­tu­nité oui. Mais quand tu achètes quelque chose, tu n’es pas obligé de le massa­crer. Tu peux en faire quelque chose de beau et d’attractif. Tu n’es pas obligé de le vendre pendant 5 ans à Abu Dhabi. On est en train de virer dans l’hal­lu­ci­nant. Ce ne sont que des mauvaises déci­sions pris bout à bout. Gerard Piqué ne connaît rien au tennis, il n’a jamais joué, il ne connaît pas l’his­toire du tennis… C’est quel­qu’un qui veut faire de l’argent autour d’une oppor­tu­nité finan­cière. Il pour­rait s’en­tourer de personnes qui s’y connaissent. Tu aurais pu conserver la partie béné­fique de la Coupe Davis, c’est-à-dire son ambiance. Pour relancer la Coupe Davis, tu gardes le Home and Away, l’am­biance, l’effervescence, la ferveur et tu ne la fais pas chaque année, plutôt tous les deux ou trois ans. Kosmos aurait pu faire quelque chose dans cette idée‐là en faisant grandir la Coupe Davis et en faisant de l’argent dessus. Ils ont préféré faire plus simple et tout regrouper sur une ville. Mais là tu fais du finan­cier pur sur du sport. C’est complè­te­ment inadmissible. »