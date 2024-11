J‑4 avant les phases finales de la Coupe Davis à Malaga, où auront lieu les adieux de Rafael Nadal.

Déjà arrivé sur place pour s’en­traîner, l’Espagnol ne sait pas encore s’il sera aligné par son ami et capi­taine, David Ferrer, mais son coéqui­pier Roberto Bautista Agut pense qu’il aura le dernier mot.

« Connaissant Rafa, je sais qu’il fera tout ce qu’il peut pour jouer, qu’il se prépa­rera. C’est un compé­ti­teur né, comme il y en a eu très peu. Je le connais et je sais qu’il va se donner à 100% et qu’il va essayer d’ar­river préparé à son dernier match. C’est Rafa qui déci­dera s’il est prêt à jouer ou non », a déclaré l’ac­tuel 46e mondial lors d’une inter­view accordée à Marca.