L’Espagne a un nouveau joyau en la personne de Carlos Alcaraz. Ce dernier a remporté son premier match de Coupe Davis vendredi, le premier sans doute d’une longue série. Le prodige, sacré à Rio la semaine dernière, déjà 19e mondial à 18 ans, impres­sionne tout le monde et en parti­cu­lier son coéqui­pier Roberto Bautista Agut.

« Nous avons déjà eu l’oc­ca­sion d’être à Madrid pendant quelques jours et la vérité est que Carlos est très enthou­siaste et très motivé. C’est un garçon avec beau­coup d’énergie et nous sommes très heureux d’avoir un joueur d’un tel niveau dans l’équipe, et nous sommes ravis qu’il ait fait ses débuts », a souligné le joueur de 33 ans.