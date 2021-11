En Allemagne, Boris Becker est resté une super­star malgré ses déboires et les affaires qui ont accom­pagné sa vie quand il a arrêté sa carrière.

Souvent on a évoqué l’idée qu’il pour­rait devenir le mentor d’Alexander Zverev, une option que Sascha n’a jamais vrai­ment envisagé.

Dernièrement sur Eurosport, la chaine dont il est consul­tant, il s’est donc exprimé sur cette montée en puis­sance d’Alexander et Boum Boum a fait une confi­dence que l’on a vrai­ment du mal à croire : « J’aimerai qu’il devienne le joueur de tennis alle­mand le plus titré de tous les temps. Ensuite, nous aurions tous beau­coup à célé­brer et nous aurions à nouveau un boom du tennis en Allemagne. Nous serions tous gagnants. Je suis son plus grand fan et j’es­père qu’il pourra le faire. »