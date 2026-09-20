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Ben Shelton complè­te­ment abattu après l’éli­mi­na­tion des États‐Unis : « Entre ma finale de l’US Open et cette défaite, je ne sais pas laquelle fait le plus mal »

Par
Jean Muller
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Dans ce choc du deuxième tour de la Coupe Davis, la République tchèque a fina­le­ment eu le dernier mot devant son public contre les États‐Unis, au terme d’une phase très serrée (3−2).

Aligné par sa sélec­tion, Ben Shelton n’aura pas été décisif et a coûté de précieux points à son équipe, en perdant ses deux matchs de simple contre Jiri Lehecka (6−4, 6–4) et Jakub Mensik (7−5, 4–6, 3–6).

Après la défaite de son compa­triote Learner Tien dans l’ul­time match contre Lehecka (6−3, 7–5), syno­nyme d’éli­mi­na­tion, le quatrième joueur mondial était présent en confé­rence de presse. Invité à comparer cette déroute avec sa défaite en finale de l’US Open, « Big Ben » n’a pas su tran­cher sur laquelle était la plus doulou­reuse. Un indi­ca­teur clair sur sa décep­tion du jour.

« Je ne sais pas quelle défaite fait le plus mal, les deux sont diffi­ciles », a commenté le cham­pion de Montréal 2026, dans des propos relayés par Sportnet.

Publié le dimanche 20 septembre 2026 à 10:32

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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