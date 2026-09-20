Dans ce choc du deuxième tour de la Coupe Davis, la République tchèque a fina­le­ment eu le dernier mot devant son public contre les États‐Unis, au terme d’une phase très serrée (3−2).

Aligné par sa sélec­tion, Ben Shelton n’aura pas été décisif et a coûté de précieux points à son équipe, en perdant ses deux matchs de simple contre Jiri Lehecka (6−4, 6–4) et Jakub Mensik (7−5, 4–6, 3–6).

Après la défaite de son compa­triote Learner Tien dans l’ul­time match contre Lehecka (6−3, 7–5), syno­nyme d’éli­mi­na­tion, le quatrième joueur mondial était présent en confé­rence de presse. Invité à comparer cette déroute avec sa défaite en finale de l’US Open, « Big Ben » n’a pas su tran­cher sur laquelle était la plus doulou­reuse. Un indi­ca­teur clair sur sa décep­tion du jour.

« Je ne sais pas quelle défaite fait le plus mal, les deux sont diffi­ciles », a commenté le cham­pion de Montréal 2026, dans des propos relayés par Sportnet.