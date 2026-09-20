Dans ce choc du deuxième tour de la Coupe Davis, la République tchèque a finalement eu le dernier mot devant son public contre les États‐Unis, au terme d’une phase très serrée (3−2).
Aligné par sa sélection, Ben Shelton n’aura pas été décisif et a coûté de précieux points à son équipe, en perdant ses deux matchs de simple contre Jiri Lehecka (6−4, 6–4) et Jakub Mensik (7−5, 4–6, 3–6).
Après la défaite de son compatriote Learner Tien dans l’ultime match contre Lehecka (6−3, 7–5), synonyme d’élimination, le quatrième joueur mondial était présent en conférence de presse. Invité à comparer cette déroute avec sa défaite en finale de l’US Open, « Big Ben » n’a pas su trancher sur laquelle était la plus douloureuse. Un indicateur clair sur sa déception du jour.
« Je ne sais pas quelle défaite fait le plus mal, les deux sont difficiles », a commenté le champion de Montréal 2026, dans des propos relayés par Sportnet.
Publié le dimanche 20 septembre 2026 à 10:32