Arrivé à Malaga depuis plusieurs jours, afin de préparer les phases finales de la Coupe Davis (19 au 24 novembre) qui consti­tue­ront le dernier tournoi de sa carrière, Rafael Nadal semble en forme à l’entraînement.

Et alors que la grande ques­tion reste de savoir s’il sera aligné en simple par son ami, le capi­taine espa­gnol David Ferrer, un point remporté par l’homme aux 14 Roland‐Garros tourne sur les réseaux sociaux et excite les fans et observateurs.

😍 Perso, suis pitaine de l’équipe d’Espagne, j’le mets en simple !

Le retraité a encore la maîtrise du lasso. https://t.co/BhzmZVhwuh — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) November 16, 2024

« Personnellement, si je suis capi­taine de l’équipe d’Espagne, je le mets en simple ! Le retraité a encore la maîtrise du lasso », a écrit le jour­na­liste Benoît Maylin.

J‑2 avant le début de la fin pour Nadal…