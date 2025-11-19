En quelques mots, le passionné et talen­tueux Benoit Maylin résume la rencontre France‐Belgique comp­tant pour les quarts de finale de la Coupe Davis.

« Allez, on passe vite à autre chose. Moutet a cru joué une exhib. Rinderknech a manque ce supplé­ment d’âme qui fait les victoires. Et les Bleus sont éliminés par une Blegique dès la 1ére rencontre. Total gâchis » explique notre confrère.

Certes, on peut pas le contre­dire, mails combien de rencontres de Coupe Davis ont basculé après une journée raté par le passé…de nombreuses.

Mais avec ce format de fast tennis, tout se paye cash et du coup même un petit pointé raté vous envoie en enfer..