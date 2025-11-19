En quelques mots, le passionné et talentueux Benoit Maylin résume la rencontre France‐Belgique comptant pour les quarts de finale de la Coupe Davis.
« Allez, on passe vite à autre chose. Moutet a cru joué une exhib. Rinderknech a manque ce supplément d’âme qui fait les victoires. Et les Bleus sont éliminés par une Blegique dès la 1ére rencontre. Total gâchis » explique notre confrère.
Certes, on peut pas le contredire, mails combien de rencontres de Coupe Davis ont basculé après une journée raté par le passé…de nombreuses.
Mais avec ce format de fast tennis, tout se paye cash et du coup même un petit pointé raté vous envoie en enfer..
