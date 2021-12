On va clore l’épi­sode Coupe Davis avec cette analyse de Tomas Berdych que d’autres cham­pions ont déjà évoqué. Elle prend encore plus de sens main­te­nant que le calen­drier est plus dense, que d’autres compé­ti­tions par équipes, exhi­bi­tion ont vu le jour.

« Si la Coupe Davis avait lieu tous les deux ans, le monde entier devien­drait fou. Les meilleurs joueurs du monde veulent gagner ce tournoi avec leur pays. Le fait que cette coupe se joue chaque année et qu’elle vient clore une très longue saison entraine logi­que­ment le forfait de beau­coup de cham­pions qui décident de se reposer. J’opterais donc pour qu’il soit joué tous les deux ans. Il suffi­rait de lui fixer une date, soit fin septembre, soit en décembre. Cela permet­trait peut‐être aux meilleurs joueurs de jouer la Coupe Davis pour chaque édition. »