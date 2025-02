La jeunesse n’ex­cuse pas tout et Zizou Bergs. Au lieu de se faire discre, Zizou a a osé ironisé maladroi­te­ment sur le Chili alors que son capi­taine avait eu les mots justes.

« Je l’ai touché, oui. Je commets une petite erreur, dans un moment de pure exci­ta­tion. Après avoir frappé ce passing, je saute de joie, je cours vers le banc et je pensais que je le devan­ce­rais. Mais d’une manière ou l’autre, il ne se retire pas. Il me voit arriver et en fin de compte, je le heurte. C’est évidem­ment un peu de ma faute, mais je pense qu’il exagère aussi. Et le juge­ment de l’ar­bitre est dès lors égale­ment en ma faveur. Je ne sais pas si cet inci­dent entrera dans les livres d’his­toire. Je me rappelle que quelque chose de simi­laire s’était produit il y a quelques années dans une arène de hand­ball et j’ai le senti­ment que les Chiliens ne doivent pas trop m’aimer en ce moment »

Propos recueillis sur le site de la RTBF.